Mundelsheim Buche verkauft sich am besten

Mundelsheim - Überwiegend schöne, gerade Stämme sind es, die da als Polter Nummer eins in der Nähe des Kohlplattenweihers im Mundelsheimer Kälblingwald liegen. Allein, es will sie niemand haben, auch wenn Revierförster Bernd Renner und der Bürgermeister Holger Haist sie anpreisen wie Sauerbier und betonen, die wären super zum schnellen Anfeuern. Nadelholz ist an diesem Samstag eindeutig nicht gefragt. Obwohl Holger Haist sich sicher ist, dass schon noch einer anrufen wird und das Langholz haben will. „Es ist eigentlich noch nie was übrig geblieben.“