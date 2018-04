Motorbootclub Benningen Gelungenes Antuckern

Benningen - Wenn das kein gelungener Saisonstart ist, der dem Motorbootclub Benningen vergönnt war. Bei strahlendem Sonnenschein und wahrlich hochsommerlichen Temperaturen beging der Club sein diesjähriges Antuckern. Nachdem das traditionelle Event in den letzten beiden Jahren buchstäblich ins Wasser gefallen war, machten sich nun zwölf Boote auf die Fahrt neckarabwärts nach Mundelsheim. Vom kleinen offenen Vier-Meter-Boot bis zur 13 Meter langen Yacht war der Club mit einem beeindruckenden Querschnitt seiner Leistungsfähigkeit unterwegs. Immerhin zwölf Boote kamen zusammen und alle waren gut besetzt. Da war es fast ein Wunder, das denoch alle einen Platz an der Betonwand an der Neckarkurve in Mundelsheim bekamen. Dort bei der Käsberghalle im kühlen Schatten alter Bäume plünderte man die Bordküchen und probierte auch das eine oder andere Viertele edlen Weines, während die Schiffsführer selbst sich am Apfelschorle gütlich taten.