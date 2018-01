MGV Concordia Chormusik, Kristallmagie und Schlemmen

In dieser Stimmung angekommen, las Winfried Bentele einige besinnliche Weihnachtsweisen. Nun stellte sich Ruven Nagel, der „Kritallmagier“, ans Ende des Raumes und ließ die Kritallkugeln in seinen Händen tanzen oder über seine Arme und Körper wandern, die einen an der Gravitation zweifeln lässt. Und das mit einer Leichtigkeit und Fertigkeit, die manchen Zuschauer so faszinierte, dass er einfach nur noch „Ooooh“ sagen konnte.