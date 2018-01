Marbacher Ruderverein Winterliche Wanderfahrt auf dem Neckar

Das Anlegemanöver am Steg der Heilbronner Rudergesellschaft Schwaben wird beinahe zum Letzten, was wir in unserem Leben machen: Die extrem starke Strömung im Kanal völlig unterschätzend, treiben wir während der Wende unaufhaltsam auf zwei Schwimmpontons zu, die knapp unterhalb des Stegs vertäut liegen. Bei dieser Strömung quer gegen beziehungsweise unter die Pontons gedrückt zu werden, dürfte so ziemlich das Ungünstigste sein, was einem passieren kann. Ein ehemaliger Marbacher Trainer steht brüllend am Steg, macht sich offenbar Gedanken über unsere geistige Verfassung und ist kurz davor, 110 zu wählen – zu Recht: Eigentlich bekommt man doch als Ruderer schon früh eingebläut, niemals, unter gar keinen Umständen, stromab vor einem Hindernis zu wenden. Na ja, nächstes Mal . . .

Am nächsten Tag sind es dann nur noch 15 Kilometer bis Bad Wimpfen. Bereits kurz nach dem Ablegen setzt dichtes Schneetreiben ein. In kürzester Zeit sind Boote, Skulls und Ruderer von einer Zentimeter dicken Schneeschicht bedeckt. Die Sicht auf dem Neckar ist bei diesem Schneefall reichlich bescheiden, hinzu kommt, dass die abwechselnd nasse und beschlagene Brille auch nicht dazu beiträgt, schwergewichtigen Gegenverkehr frühzeitig zu erkennen.

Während die Temperaturen beim Rudern recht erträglich sind, macht mir der Steuermann, der sich seine Aufgabe freiwillig ausgesucht hat, zunehmend Sorgen. Als wir schließlich in Bad Wimpfen ankommen, ist er steif gefroren und kann sich nicht mehr groß am Abriggern der Boote beteiligen. Der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt wird ihn sicherlich wieder etwas aufwärmen, dachten wir und danken ihm für seinen Einsatz.