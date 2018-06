Marbach Weichen für die Sanierung werden gestellt

Marbach - Ein Vorhaben, das schon lange auf der Agenda steht, nimmt nun langsam Formen an: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einmütig beschlossen, die Generalsanierung des Bildungszentrums auf den Weg zu bringen. Das Ingenieurbüro Bauphysik 5 aus Backnang wurde damit betraut, eine Ausführungsplanung zu erarbeiten. Zugleich wird die Verwaltung mit den Rektoren von Anne-Frank-Realschule und Gemeinschaftsschule überlegen, wie die Arbeiten ablaufen sollten. Denn eines ist klar: Der Unterricht soll so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Das betonte der Erste Beigeordnete Gerhard Heim ausdrücklich. Er gab aber auch zu bedenken, dass es ganz ohne Einschränkungen nicht funktionieren wird. Zum Beispiel müssten wohl einzelne Schulcontainer aufgestellt werden. Das hängt daran, dass man bei dem Projekt unter einem gewissen Zeitdruck steht. Die Generalsanierung muss bis Ende 2022 abgenommen sein. An diese Bedingung sind die Zuschüsse aus einem Fonds der öffentlichen Hand geknüpft, aus dem 5,366 Millionen Euro bewilligt wurden. „Deshalb möchten wir aufs Tempo drücken“, sagte Gerhard Heim. Dass die Handwerker nur in den Schulferien anrücken, wird folglich nicht möglich sein.