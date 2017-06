Marbach Volles Programm beim Bürgerfest

Der Sonntag wird auf der Rathaus-Bühne mit der Stadtkapelle Marbach, Professor Pröpstl und Resonance bestückt, auf der Burgplatz-Bühne findet zunächst, um 10 Uhr, ein ökumenischer Gottesdienst statt, danach gibt es Unterhaltung vom Flüchtlings-Kinderchor, der Sinfonia Marbach, The Voodoophones und The Pinstripes. Im Klosterkeller treten Matze & Friends auf. Doch das ist längst nicht alles, was das Bürgerfest an den beiden Tagen seinen Besuchern bietet. Unter anderem wird die Freiwillige Feuerwehr Marbach bei ihrem Erlebnissonntag eine Fahrzeugschau veranstalten und ein Spritzenhaus aufbauen. Das Jugend-Kultur-Haus planet-x wird mit einem Saftmobil vor Ort sein, der Tischtennisverein Erdmannhausen bietet Mini-Tischtennis und ein Futsal-Tor, beim FC Marbach gibt es einen Fußballparcours und, und, und . . .

Des weiteren wird es am Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr eine Spielstraße geben. Hier sind die Stadtbücherei und das Elternforum im Boot. Hinzu kommt die Spielstraße zum Thema Nachhaltigkeit (siehe auch Nachgefragt).

Und nicht nur in der Innenstadt ist beim Bürgerfest so viel geboten, dass man es kaum aufzählen kann. Auch auf der Schillerhöhe gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Wochenende zu genießen. Der „Schillerbus“ macht den Weg dorthin leicht – er verkehrt vom Amtsgericht-Parkplatz aus auf die Schillerhöhe. Und da wäre zum einen der Markt der Töpfer, Künstler und Kunsthandwerker (siehe Text unten) und zum anderen die Aktionen des Deutschen Literaturarchivs: der Erzählkiosk im DLA und das Erzählfestival zum Sommer-Erlebnistag im Limo (beides Sonntag). Der Eintritt ist frei. Unter anderem gibt es Führungen durch die Ausstellungen.