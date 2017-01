Marbach Tourismusgemeinschaft auf der CMT

Die Teilnahme in den vergangenen Jahren war überaus erfolgreich und zahlreiche Besucher haben sich für die vielfältigen Angebote interessiert. Informationen zu den Museen und Stadtführungen in Marbach, zu Weinfesten, Freizeiteinrichtungen und Einkehrmöglichkeiten wurden gerne mitgenommen. Einen reißenden Absatz fand der Rad- und Wanderführer mit Beschreibungen von sieben Radtouren und neun Wanderungen quer durch die Region. Abwechslungsreiche Ideen für Gruppenausflüge und Tagesreisen werden in einer Broschüre vorgestellt. Druckfrisch und pünktlich zur CMT sind die Gästeführungen für das erste Halbjahr 2017 erschienen.

Für den Stand haben sich die Mitgliedsorte einiges ausgedacht, um die Besonderheiten der Region hervor zu heben, so wird am Donnerstag traditionelles Gebäck der Großbottwarer Landfrauen verteilt. Auf der Showbühne des SWR werden am 15. Januar, um 16.15 Uhr Museen der Region vorgestellt. Am CMT-Schultag am 18. Januar ist auch das Deutsche Literatur Archiv mit dem Literaturmuseum der Moderne beteiligt.