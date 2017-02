Marbach Teamplayer mit Gespür fürs Wesentliche

Am 1. Juni 1990 fing Heim als Kämmerer bei der Stadt Marbach an, seit 25 Jahren ist der Benninger Erster Beigeordneter der Schillerstadt. Damit sei Gerhard Heim einer der dienstältesten Ersten Beigeordneten im Landkreis Ludwigsburg, informierte Jan Trost in seiner Laudatio. Bei seinem vielfältigen Aufgabengebiet sei ein sicheres Gespür für das Wesentliche entscheidend, um die Sachverhalte, über die man tagtäglich zu entscheiden habe, zuverlässig und kompetent zu beurteilen. Darüber hinaus sei Gerhard Heim in der Lage, seine Arbeit effizient, umsichtig und bürgerorientiert zu erledigen. Jan Trost: „Das weiß ich zum einen aus eigener Erfahrung, das habe ich zum anderen von vielen Bürgern gehört, die von Ihrer souveränen, enorm engagierten und bodenständigen Arbeitsweise sehr angetan sind.“

Als langjähriger Sportler sei der Geehrte auch bei der Stadt in seiner herausgehobenen Führungsposition ein absoluter Teamplayer, betonte der Rathauschef. „Was – neben der Professionalität – die Zusammenarbeit mit Ihnen ungemein erleichtert.“ Darüber hinaus sei diese Eigenschaft aber auch für das Image der Verwaltung gut. „Deshalb möchte ich Ihnen heute dafür danken, daran mitgewirkt zu haben, dass unsere Verwaltung bei den Bürgern einen guten Ruf genießt.“ Und zu guter Letzt lobte er die „absolute Loyalität“ seines Mitarbeiters. „Man kann sich, auch in kritischen Situationen, immer absolut auf Sie, Ihr Wort und Ihre Unterstützung verlassen. Es ist deshalb ein Glücksfall sowohl für die Stadt als auch für mich persönlich, einen so versierten Beigeordneten wie Sie es sind zu haben.“