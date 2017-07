Marbach Tango Argentino – eine eigene Sprache

Im Jahr 2014 war Susanne Feix sieben Wochen lang in Buenos Aires. Dort, in einer Tanzschule, hat sie Patrick Arellano und Giannina Roncagliolo getroffen. „Ich habe mich dort Stunde um Stunde dem Tango gewidmet“ – und sich damit einen Traum erfüllt. Die Marbacherin hat und nichts gemacht, außer zu tanzen, in Privatstunden und in Gruppen, hat sich mit anderen über Tango unterhalten und abends Milongas besucht. Für Susanne Feix war eines klar: Wenn sie jemals Gastlehrer in ihre eigene Tanzschule holt, „dann diese beiden“ – Patrick Arellano und Giannina Roncagliolo.

Und genau das hat jetzt geklappt. Die beiden gebürtigen Chilenen sind im Rahmen ihres jährlichen Europaaufenthalts in Marbach gewesen. Am Sontag reisten sie weiter nach Frankreich, dann nach Holland, in die Schweiz und schließlich zurück nach Argentinien.

Ein Wiedersehen im kommenden Jahr ist geplant, sagt Susanne Feix. Sie möchte auch gerne dem Tango Argentino in ihrem Tanzstudio mehr Raum geben. Dazu passt auch der Umzug innerhalb ihres Hauses im Salbeiweg. In den vergangenen Wochen hat sie ihr Kunstatelier vom Erdgeschoss in den Keller verlegt. Das Tanzstudio aus dem Untergeschoss ist jetzt dort, wo einst Kunst geschaffen wurde. So könnte sie sich vorstellen, hier auch so genannte Milongas stattfinden zu lassen, also Tanzabende für Menschen, die gerne Tangomusik hören und dazu tanzen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf den Tango Argentino kann man sich übrigens bei der Nachtschicht Kunst holen, die am Freitag, 21. Juli, in der Schillerstadt stattfindet. Dort wird Susanne Feix im Schlosskeller Kunst und Tango präsentieren.