Marbach/Steinheim Luftreinhalteplan soll Ende 2018 stehen

Marbach/Steinheim - Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz hat früh signalisiert, dass sie die Luftqualität in der Schillerstadt nicht überprüfen lässt. Über Modellrechnungen waren die Fachleute zu dem Schluss gekommen, dass eine Überschreitung der Grenzwerte nicht zu erwarten sei. Wollte die Stadt es genauer wissen, musste sie der Sache also auf eigene Faust und mit eigenen Bordmitteln auf den Grund gehen – was sie 2016 auch tat. Mit dem Resultat, dass die Realität doch anders aussieht, als die Experten angenommen hatten. Die zulässigen Stickoxidwerte wurden sehr wohl pulverisiert (wir berichteten). Und zwar in der Schillerstraße und in der Rielingshäuser Straße – weshalb die Stadt beim Regierungspräsidium (RP) Stuttgart einen Luftreinhalteplan beantragt hat. Die Behörde ist auch schon an dem Thema dran. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis das Werk in Kraft tritt. „Ende 2018 soll der Luftreinhalteplan fertig sein“, sagt Matthias Kreuzinger, Pressereferent des Regierungspräsidiums.