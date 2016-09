Bis Montag, 31. Oktober, besteht die Möglichkeit, das Carsharing-Angebot von Stadtmobil Stuttgart unverbindlich zu testen. Für alle, die sich zum Test dieser Alternative zum eigenen Auto entscheiden, entfällt bis zum Jahresende 2016 die Monatsgrundgebühr. Neueinsteiger sparen laut einer Pressemitteilung des Vereins so je nach gewähltem Tarif bis zu 60 Euro und erhalten darüber hinaus einen Zeittarifbonus von 30 Euro, um das Carsharing-System auszuprobieren. Auch in Marbach ist die Initiative mit zwei Fahrzeugen am Bahnhof vertreten. Wobei Kunden von Stadtmobil alle 512 Carsharing-Fahrzeuge in der Region Stuttgart nutzen können. Deutschlandweit stehen sogar fast 4000 Wagen bei den Carsharing-Partnerorganisationen zur Verfügung.

Am heutigen Samstag ist Stadtmobil mit einem Infostand auf dem Marbacher Wochenmarkt präsent. Für Auskünfte oder einen Vertragsabschluss stehen in Marbach auch die ehrenamtlichen Filialsprecher des Vereins Stadtmobil unter Telefon 0 71 44 / 88 45 41 oder unter der Nummer 0 71 44 / 86 37 58 sowie per Mail: marbach@stadtmobil-ev.de zur Verfügung.