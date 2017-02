Marbach Stadt will den Kunstrasen 2018 sanieren

Das gewünschte Aufschieben des Projekts hat folglich nichts damit zu tun, dass die Stadtverwaltung die Sanierung womöglich gar nicht mehr in die Wege leiten will – weil der Kunstrasen perspektivisch ohnehin ins Lauerbäumle verlegt werden soll. Ein Punkt, der der SPD sehr wichtig ist. „Durch die Diskussion über die Verlegung des Hermann-Mayer-Sportplatzes und des kleinen Rasenfeldes ins neue Sportzentrum am Lauerbäumle wurde der Eindruck erweckt, die neuen Sportplätze kommen in naher Zukunft und eine Investition in den heruntergewirtschafteten Hermann-Mayer-Sportplatz lohne nicht mehr“, heißt es in dem Antrag. Dabei habe sich zwischenzeitlich gezeigt, dass mit „einer schnellen Verlegung der Sportplätze ins neue Sportzentrum nicht zu rechnen ist“. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wolle man mit der Verlagerung des Kunstrasens aber auch nicht warten, stellt Jan Trost klar. „Das soll die letzte Sanierung sein“, betont er. Sprich: In den nächsten zehn bis zwölf Jahren könnte ein Neubau Realität werden.

Ähnliche zeitliche Dimensionen schweben dem Bürgermeister in Sachen Hallenbad vor, das ebenfalls ins Lauerbäumle umgesiedelt werden soll. „Theoretisch könnten wir morgen mit dem Bau beginnen“, sagt der Rathauschef. Die Grundstücke habe man beisammen. „Allerdings haben wir das Geld momentan nicht“, schränkt er ein. Schließlich müsste die Stadt wohl acht bis zehn Millionen Euro in die Hand nehmen. Folglich kann sich Jan Trost vorstellen, die Verlagerung von Kunstrasen und Hallenbad erst mittelfristig, dann aber ungefähr parallel in die Wege zu leiten.

Wobei ihm bewusst ist, dass die ganzen Pläne schnell Makulatur sein können. Nämlich dann, wenn fürs Hermann-Zanker-Bad eine größere Investition von zwei oder drei Millionen Euro fällig werden würde, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Da müsse man sich dann schon fragen, ob sich das noch rechnet, erklärt Jan Trost. Immerhin stamme das Bad aus dem Jahr 1967, habe also bereits 50 Jahre auf dem Buckel. „Da kann immer was Gravierendes sein.“