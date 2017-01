Marbach Stabile Platten für die Hallen-Hülle

Weitgehend Einigkeit herrschte in der Sitzung darüber, die Prallwände ums Spielfeld mit einem Textil-Material verkleiden zu lassen. Dieses sei schallabsorbierend und günstiger als eine Ausführung in Holz, erläuterte Til Eder. Zwar habe er die Kosten für die Holz-Version nicht im Detail ermittelt. „Das ist aber minimum 50 Prozent teurer.“ Für den Bürgermeister Jan Trost war aber auch wichtig, wie es um die Haltbarkeit der Prallwand aus Textil sowie ihre Harzverträglichkeit bestellt ist. Letzteres ist für die Stadt deshalb entscheidend, weil in der Halle auch die Handballer auf Torejagd gehen sollen. Und die brauchen das Harz, um ihr Spielgerät besser kontrollieren zu können. „Bei Holz sieht man das Harz mit der Zeit stärker“, meinte Til Eder. Das denkt auch Gerhard Heim, Erster Beigeordneter und Handballkenner. Sein Gefühl sage ihm, dass in einer Prallwand aus Textil weniger starke Harz-Spuren hinterlassen werden. Man dürfe sich aber keiner Illusion hingeben: Eine solche Prallwand werde man so oder so nicht reinigen können. „Ab einem gewissen Punkt muss man den Belag austauschen“, bestätigte Eder.

Keinen Diskussionsbedarf hatte der Ausschuss bei den Bodenbelägen. Im Eingangsbereich und bei der Tribüne will der Architekt auf einen Estrich mit einer transparenten Beschichtung setzen. „Das ist sehr wirtschaftlich und man kriegt eine ruhige Oberfläche“, sagte Til Eder. Aufgewertet werde der Boden durch Holzbänke bei den Tribünen. Das Spielfeld soll mit einem farblich sehr dezenten Linoleum-Boden ausgestattet werden. Durch die vielen Linien auf der Fläche gebe es schon genügend Farbtupfer, betonte Til Eder.

Welche Farbe die Außenfassade haben soll, möchten die Räte bei einem Vor-Ort-Termin besprechen. Til Eder will eine Vorauswahl treffen und entsprechende Muster dann nach Marbach mitbringen. Ihm schwebt derzeit ein Bronze-Ocker-Ton vor. Die Halle mit ihrer polygonalen Form liege gewissermaßen wie ein Stein in dem recht grünen Gebiet. Besagte Farbgebung würde die Gestaltung unterstützen, erklärte er.