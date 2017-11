Marbach Schönes, Dekoratives, Weihnachtliches und mehr

„Der Markt hat sich etabliert“, sagt Claudia Scheller. Sie freut sich besonders darüber, dass an den drei Tagen neben den Bewohnern auch viele Angehörige, Freunde und interessierte Bürger ins Seniorenstift kommen. „Alte Kontakte werden gepflegt und die Leute können gucken, was es in einem Seniorenheim so alles gibt.“ Ein besonderes Lob gibt es an alle, die mithelfen. Claudia Scheller: „Hausmeister, Chef, Kollegen und Ehemalige: So viele helfen mit. Ohne gute Teamarbeit geht es nicht.“