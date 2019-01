Marbach Schnaps altert nicht so gut wie die Ehemaligen

Marbach - Marbach

53 ehemalige Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums haben sich am 28. Dezember getroffen, um das 20. Jubiläum ihrer Reifeprüfung zu begehen. Da dieses Mal die Öffnung der damals verschlossenen Abizeitkapsel angekündigt war, kamen mehr ehemalige Klassenkameraden zusammen, als beim letzten Treffen vor fünf Jahren. Manche sind extra aus ihren Wohnorten in der Schweiz, Spanien, Berlin oder Hamburg gekommen. Das Treffen wurde in Stegmaiers Besen in Erdmannhausen abgehalten, wo Silke Wöhrle und Andrea Lucas (geborene Stegmaier) die Veranstaltung liebevoll vorbereitet hatten.