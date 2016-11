Marbach Schlemmen, schmecken und entdecken

Darunter auch zwei Neuheiten. Der Pinot Meunier Rosé trocken aus dem Jahr 2015 aus der Classic-Linie und der 2015er Lemberger – ebenfalls aus der Classic-Linie. „In dieser Linie steht die reine Rebsorte und deren sortentypisches Geschmacksprofil im Fokus“, erklärt Verkaufsleiterin Marion Bäuerle. Der Pinot Meunier wird vor allem die Liebhaber eines trockenen Rosés begeistern. Er ist erfrischend fruchtig und hat eine angenehme Säure. „Die Neuheit hat seit ihrer Einführung im Mai viele Freunde gefunden.“ Brombeere, Holunder und Johannisbeere – kombiniert mit einer zarten Pfeffernote – zeichnen den halbtrocken ausgebauten Lemberger aus. Seit Oktober ist er im Verkauf – zur Freude der Kunden und der Verantwortlichen der Genossenschaft.

Apropos Freude. Über acht Preismünzen bei der Landesweinprämierung freuen sich die Weingärtner Marbach. Gold gab es für den Fürst Octavio Spätburgunder trocken 2014. Der allerdings schon ausverkauft ist. Bei den Probiertagen wird aber sein Nachfolger präsentiert. Dieser zeigt sich noch jung, verfügt aber schon über ein „tolles Reifepotenzial“, so Marion Bäuerle. Gold gab es aber auch für den 2015er Eberhard Ludwig Riesling feinherb aus der Steillage. Silber erhielten der Trollinger Blanc de Noir 2015, der Don Carlos Lemberger trocken 2014 und aus der Serie Dichterfürst sowohl der Rotwein als auch der Weißwein. Bronze ging an den Pinot Meunier Rosé trocken und den Muskattrollinger rot 2015.

Was das Weinjahr 2016 angeht, sieht der Vorstandsvorsitzende der Weingärtner Marbach, Matthias Hammer, aufgrund des klimatischen Verlaufs, die Weiß-, sowie die Roséweine als die Gewinner. „In den Beeren haben sich wunderschöne fruchtige Aromen sehr gut ausgebildet und auch die frische Säure blieb bis zur Lese erhalten.“ Die roten Rebsorten weisen laut Hammer gute bis sehr gute Qualitäten auf, allerdings konnten die überdurchschnittlichen Vorjahreserträge mit Reife-Werten teils über 100 Grad Oechsle aufgrund des Wetterverlaufs nicht erreicht werden. WG-Chef Matthias Hammer: „Insgesamt sind wir Weingärtner sehr zufrieden mit dem Jahrgang. Unsere Kunden können sich auf sehr gute Weine freuen.“

Und auf die Veranstaltung am bevorstehenden Wochenende. Am Samstag geht es nachmittags um 16 Uhr los, am Sonntag finden die Weinprobiertage der Weingärtner Marbach dann von 13 bis 20 Uhr statt. Der Preis pro Person liegt bei 22 Euro für Wein, Sprudel und das Büffet der Metzgerei Morlock. Am Sonntag gibt es zusätzlich Kaffee und Hefezopf. Wer den► Shuttle-Service mit Kleinbus zum Bahnhof nutzen möchte, kann sich an der Kasse anmelden. ► Jeder Besucher erhält bei einem Einkauf im Wert von 25 Euro einen Bonus von 5 Euro – gültig im Dezember. Es kann an beiden Tagen eingekauft werden – mit Sonderrabatt in Höhe von zwölf Prozent.