Marbach S4 hält nicht in Feuerbach

Von Samstag, 14. Oktober, bis Montag, 16. Oktober, entfällt für die Linie S4 der Halt in Feuerbach in beide Richtungen. Zwischen Zuffenhausen und ◄►Feuerbach fahren Ersatzbusse. Die Busse halten in Zuffenhausen am ZOB und in Feuerbach am Bahnhof. Feuerbach kann in und aus Richtung Stuttgart ausschließlich mit der Stadtbahnlinie U6 beziehungsweise in und aus Richtung Bad Cannstatt mit der U13 erreicht werden. Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich. Auch die Abfahrtsgleise ändern sich: In Zuffenhausen halten die Linien S4 und S5 in Richtung Stuttgart auf Gleis 5, in Richtung Ludwigsburg auf Gleis 6 und in Kornwestheim in Richtung Ludwigsburg auf Gleis 5.

Diese Regelung gilt darüber hinaus auch für die nächsten Wochenende, jeweils von Samstag, 1.20 Uhr, bis Montag, 4.50 Uhr.