Marbach Ruhiger Diplomat verlässt das Schulschiff

Ein dickes Dankeschön sprach Hubert Haaga, der leitende Direktor des Schulamts in Ludwigsburg, an Röslin aus. „Sie haben über ein Vierteljahrhundert das große Schiff sicher geführt, durch ruhige und durch unruhige Zeiten.“ Die Grundschule sei mit rund 500 Schülern die größte des Landkreises und zähle zu den acht größten in Baden-Württemberg. „Die Kinder standen bei Ihnen immer im Mittelpunkt aller Entwicklungen“, lobte Haaga und ließ die Stationen Röslins als Lehrer in Mundelsheim, Konrektor in Markgröningen und als Schulleiter in Marbach Revue passieren.