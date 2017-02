Marbach Rolf Hochberger feiert Debüt gegen Hochberg

Diesen Tabellendritten Dersim Ludwigsburg erwartet der FV Oberstenfeld.

„Gegen sie haben wir eigentlich immer gut ausgesehen. Ich kann mich an keine Niederlage erinnern“, ist FVO-Vorstand Ceyhan Kaplan aber kein bisschen bange, zumal man auf eigenem Platz nur schwer zu schlagen ist. Ein Wiedersehen gibt es für den FVO gleich zum Rückrundenbeginn mit dem im Winter zu Dersim gewechselten Fatih Külekci.

Der TSV Affalterbach

hat den viertplatzierten SV Pattonville zu Gast. „Das wird ganz schwer. Wir sind Außenseiter und müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren“, sagt Coach Heiko Andiel, verspricht aber, man werde keinesfalls Beton anrühren. „Wir wollen mitspielen“, sagt er. Fraglich ist bei den Affalterbachern der Einsatz von Selver Sejdovic, der vor einer Meniskus-OP steht. Ebenfalls fehlen wird wohl Neuzugang Steffen Gröger. Christian Riegraf steht dagegen vor seinem Debüt.

Auf dem Papier eine klare Sache scheint das Heimspiel des GSV Erdmannhausen

gegen Schlusslicht TKSZ Ludwigsburg (15 Uhr) zu sein. „Wir wollen auf keinen Fall die ersten sein, die gegen den TKSZ verlieren. Wer nicht absteigen will, muss da drei Punkte holen“, lässt GSV-Coach Florian Eissler zwar keine Zweifel an der Zielsetzung aufkommen, warnt aber eindringlich davor, zu glauben, ein Sieg sei eine Selbstverständlichkeit. Verzichten muss er auf Defensivakteur Paul Scheuerle (Schulterverletzung), dagegen wird Eisslers neuer spielender Co-Trainer Christian Linke auflaufen.

Schon um 12.45 Uhr ist der TSG Steinheim

bei Kellerkind FV Ingersheim II gefordert. „Natürlich ist das ein Gegner, den wir schlagen müssen“, weiß Steinheims spielender Co-Trainer Markus Widmann. Nicht mittun kann beim TSG neben Jan Belsner auch Winterneuzugang Björn Rewitzer, der bis in den Mai hinein gesperrt bleibt. „Sein alter Verein TSV Affalterbach hat jegliche Gesprächsversuche von uns abgeblockt“, berichtet Widmann, für den das Verhalten der Affalterbacher Verantwortlichen ein Ärgernis ist. „Rewitzer hat sich dort nicht immer korrekt verhalten, aber er hat sich entschuldigt. Dass man einen noch jungen Spieler jetzt bestraft, indem man ihm ein halbes Jahr lang das Fußballspielen verbietet, finde ich unter aller Sau. Das sind Machtspielchen“, nimmt Widmann kein Blatt vor den Mund.

Während der TGV Beilstein

in der Staffel A1 Unterland noch ein letztes freies Wochenende hat, steht die SVG Kirchberg

in der Kreisliga A2 Rems-Murr schon vor ihrem zweiten Auftritt im Jahr 2017. Eine Woche nach dem 2:1-Husarenstück beim Spitzenreiter TSV Oberbrüden erwartet man am Sonntag um 14.30 Uhr mit dem Tabellenvierten TSC Murrhardt erneut ein Spitzenteam. „Groß gefeiert haben wir letzte Woche nicht“, berichtet SVG-Coach Björn Kugler, der selbst gespannt ist, ob man an den starken Auftritt vergangener Woche anknüpfen kann. Umbauen muss Kugler seine Defensive, denn Philipp Wörner fehlt diesmal.