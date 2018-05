Marbach/Ringen Neustart mit einem „positiv Verrückten“

Der 36-Jährige ist Ringer mit Leib und Seele. „Das liegt bei mir im Blut. Meine Familie ringt seit 300 Jahren. Ich könnte mir ein Leben ohne Ringen gar nicht vorstellen.“ Seine aktive Karriere musste er nach einem schweren Autounfall vor knapp zehn Jahren beenden. „Also habe ich mich entschlossen, Trainer und Kampfrichter zu werden.“ In Marbach habe er „durchschnittlich 15 Kämpfer im Alter zwischen 14 und 20 Jahren“ im Training. „Alle haben vor maximal zwei Jahren bei mir mit dem Ringen angefangen. Alles sind gute Jungs, auch hier oben“, sagt er und tippt sich an den Kopf. „Ich lege sehr viel Wert auf Disziplin. Das bringt die Jungs auch im Alltag weiter. Bei einigen haben sich die schulischen Leistungen deutlich verbessert, seit sie bei mir trainieren.“

Dreimal pro Woche geht es in die Halle, zusätzlich gerne auch mal „auf die Wiese oder in die Weinberge zum Konditionstraining“, erläutert Iflazoglu. Die Trainingseinheiten haben klare Schwerpunkte. Montags geht es mit Kraftausdauer los, anschließend folgt Techniktraining. Mittwochs wird mit einem Zirkeltraining gestartet, ebenfalls gefolgt von Technik-Übungen. „Und freitags machen wir viele Trainingskämpfe“, erklärt der Trainer, der eigentlich 1. Vorsitzender beim KSV Marbach werden wollte. „Aber das muss laut Satzung ein Marbacher sein. Also haben wir uns geeinigt, dass Markus, Daniel und Dieter den Vorstand bilden und ich sportlicher Leiter und Trainer bin. Und ich baue darauf, dass die drei auf mich hören“, sagt Hamdan Iflazoglu lachend.

So „ganz nebenbei“ hat der Syrer aber noch ein weiteres Steckenpferd: das Aba-Ringen, eine spezielle Stilrichtung, die besonders in der Türkei, im Iran und in Usbekistan populär ist. „Das ist im Grunde wie Freistil-Ringen. Aber man trägt dabei eine Weste, an der man den Gegner packen kann. Es hat auch ein bisschen was vom Judo“, sagt Hamdan Iflazoglu, der Präsident des deutschen und europäischen Verbandes ist und jedes Jahr in Deutschland ein internationales Turnier im Aba-Ringen veranstaltet. „2017 haben wir mit der deutschen Mannschaft erstmals gewonnen, das war in Aalen. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich in Neuss stattfinden, nächstes Jahr vielleicht in Berlin“, sagt er.

„Hamdan ist im positiven Sinne ein Verrückter in Sachen Ringen“, findet Roland Droll, der lange Jahre die Pressearbeit für den Württembergischen Ringerverband gemacht hat und an diesem Abend ebenfalls in der Halle ist. Und etwas verrückt hört sich auch Iflazoglus langfristige Zielsetzung an: „Ich möchte mit dem KSV Marbach in die Bundesliga. Das ist natürlich ein langer Weg und man muss die passenden Sponsoren bekommen. Ob die anderen da alle mitziehen, wird sich zeigen.“ Er selbst scheint jedenfalls zu allem entschlossen.