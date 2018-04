Marbach-Rielingshausen Sperrung ohne Ankündigung verärgert die Räte

Marbach - Und plötzlich geht nichts mehr: Verschnupft haben einige Mitglieder des Ortschaftsrats in ihrer Sitzung am Montagabend darauf reagiert, dass die Kreisstraße 1607 seit Wochenbeginn gesperrt ist – ohne, dass dies vom federführenden Landratsamt in Ludwigsburg zuvor angekündigt worden wäre.