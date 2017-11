Marbach-Rielingshausen Ortschaftsrat ist gegen die Erweiterung

„Diese beiden Planungen waren somit der Firma Klöpfer bekannt, als sie 2002 eine Erweiterung ihres Steinbruchs in südöstliche Richtung beantragte. Auch waren somit Zielkonflikte einer möglichen zukünftigen Steinbrucherweiterung Richtung Osten mit den beiden konkurrierenden Wohn- und Straßenbauplanungen für die Firma Klöpfer schon zum damaligen Zeitpunkt erkennbar.“

Nicht zuletzt die aktuelle Wohnungsnot in der Region lasse in der Abwägung der planerischen Ziele für die Nutzung der Flächen am südlichen Ortsrand keinen anderen Schluss zu, als auf die Ausweisung der Erweiterungsfläche zugunsten einer Wohnbebauung zu verzichten. Die seien auch bereits seit 1990 im Flächennutzungsplan enthalten.

Für das klare Nein des Gremiums gab es viel Applaus von den Zuhörern. Ebenso wie für die anschließende persönliche Stellungnahme des Bürgermeisters. Es gebe immer Punkte, die in einer Kommune zu Unruhe führen würden, erklärte Jan Trost. Das seien die Themen Asylunterbringung und Neubauentwicklung. Rielingshausen habe viele Jahre Einwohner verloren – was sich an der Infrastruktur bemerkbar mache. Die Entwicklung eines neuen Wohngebietes sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und werde von der Verwaltung dringend empfohlen, so Trost. Denn in Marbach würden laut einer Untersuchung des VRS 700 Wohneinheiten fehlen. „Die fehlen natürlich auch in Rielingshausen.“

Das dritte Thema, das für Aufruhr gesorgt habe, sei das Thema Steinbruch. Hier gelte es, eine Güterabwägung zu machen. „Natürlich geht es um Arbeitsplätze und Steuereinnahmen, aber eben auch um die Lebensqualität der Bürger“, betonte Trost. Und wenn man eine Güterabwägung mache, müsse man sagen: „Irgendwann muss auch mal Schluss sein mit dem immer näher Heranrücken an die Wohnbebauung, sodass ich von meiner Seite aus die geplante Erweiterungsfläche im Gemeinderat ablehnen werde.“

Welches Gewicht das klare Nein der Ortschaftsräte und des Bürgermeisters habe, wollte ein Bürger in der anschließenden Fragerunde wissen. Träger des Verfahrens sei der VRS, betonte Jan Trost. Die Stadt habe kein Vetorecht, stellte er erneut klar. Unklar sei derzeit, ob der Verband überhaupt ein Verfahren einleite. Und falls er dies tue, sei nicht klar, ob die Erweiterung genehmigt werde. „Die Grundstücke müssen ja auch erst noch erworben werden.“ Frühestens im April werde der VRS, so die jüngste Botschaft aus Stuttgart, das Verfahren einleiten.

Ob die Gemeinderäte das klare Nein des Ortschaftsrates beachten würden, wenn sie am Donnerstag tagen, wollte ein anderer Bürger wissen. Er könne der Sitzung nicht vorgreifen, erklärte Jan Trost. Wegen des Formfehlers gebe es vor der Sitzung am 4. Dezember jetzt keinen formellen Beschluss des Ortschaftsrates. „Ich habe eine von 26 Stimmen. Was andere machen, kann ich nicht beurteilen.“ Formal könne die Stadtverwaltung den VRS jedenfalls frühestens am 5. Dezember anschreiben und über das Nein des Ortschaftsrates und das Signal aus dem Gemeinderat informieren.

Carmen Kiesele, die zu den Sprechern der Bürgerinitiative (BI) zählt, erkundigte sich nach der Laufzeit der im Verfahren 2002/2003 genehmigten Abbaufläche. Das sei schwer planbar, antwortete der Erste Beigeordnete der Stadt, Gerhard Heim. „Es sind in etwa 30 Jahre. Allerdings wurde deutlich schneller abgebaut als geplant.“ Ein anderer Bürger hakte noch einmal in Sachen Vorbrecher nach. Dessen Verlegung sei schon damals zugesagt worden. Was Ortsvorsteher Eberhard Ruoff bejahte.

Muss die Firma Klöpfer renaturieren, sprich „das Loch nach dem Abbau zumachen“, wollte ein anderer Bürger wissen. Die Firma habe ein großes Interesse daran, das Erdloch aufzufüllen, denn damit verdiene Klöpfer Geld, versicherte Eberhard Ruoff. Gerhard Heim wies auf Renaturierungspflichten seitens des Unternehmens hin. Sollte der VRS kein Verfahren einleiten oder am Ende des Verfahrens ein Nein stehen, könnte der Betrieb dann an anderer Stelle erweitern, fragte ein Zuhörer nach. „Hier ist dann Schluss“, betonte Eberhard Ruoff. Aber vielleicht Richtung Kirchberg? Man könne derzeit lediglich die Fläche beurteilen, die zur Beantragung stehe. „Über Alternativen gibt es keine Aussage der Firma Klöpfer“, so Bürgermeister Jan Trost.