Marbach-Rielingshausen „Liv heißt Leben“

Seitdem ist viel passiert. Die private und berufliche Trennung von Partner und Bandmitglied Alex Krull löste in den Metal- und Gothic-Kreisen Spekulationen aus, ob es sich um einen Rausschmiss gehandelt habe. So mancher Artikel in den einschlägigen Foren tat weh. „Es kostete mich Kraft, mich neu zu organisieren, aber ich bin Menschen begegnet, die mir geholfen haben“, sagt die Sängerin, die seit den 1990er-Jahren mit Bands wie Theatre of Tragedy, Atrocity oder eben Leaves‘ Eyes mit knallhartem Rock und dem augenfälligen „Beauty-and-the-beast“-Konzept die Konzerthallen füllte, aber auch mit eher ruhigen, jazzigen Arrangements solo als Liv Kristine auftrat. Über die Trennung von ihrem Mann sei sie hinweg: „Es gibt Prüfungen im Leben – ich möchte nach vorne blicken und ein neues Kapitel in meinem Lebensbuch schreiben.“ Liv, das heißt Leben, sagt die 42-Jährige, und das bedeute, das Leben als Geschenk bewusst positiv und vom Schönen her zu gestalten.