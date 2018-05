Marbach-Rielingshausen „Kein Balken zu viel – und keiner zu wenig“

Die vom Heimat und Museumverein (HMV) gesammelten Exponate werden im Archiv der Stadt Marbach verwahrt, wie Stadtarchivar Albrecht Gühring in seinem gewohnt launigen und detailreichen Vortrag über die Kelter erwähnt. Vor rund 650 Jahren sei bereits eine Kelter an diesem Ort gestanden, die in einer Auflistung der Stadt Asperg genannt war – und zwar als „Kelterlin“, weil sie doch relativ klein war. Ort und Weinanbau florierten und so wuchs auch die Kelter immer weiter. Beim Einfall der Franzosen 1693 sei das Gebäude so stark beschädigt worden, dass schließlich im Jahr 1717 ein Kostenvoranschlag für Abbruch und Wiederuafbau gefertigt wurde. Vor rund 25 Jahren sei die letzte große Sanierung abgeschlossen gewesen, und schließlich habe der 1978 gegründete HMV dort ein Heimatmuseum eingerichtet. Auch Gühring beeindruckt die „Meisterleistung der Zimmermannsleute“ in dem Gebäude, hier sei „kein Balken zu viel – und keiner zu wenig“ und er machte die Gäste gleich darauf aufmerksam, dass ein Holzbalken fehlt. Dieser wurde vor etwa 30 Jahren abgesägt, um ein neues Silo einzubauen. Und auch Ruoff, einer der drei Vorstände des HMV, kann sich erinnern, wie dadurch die Außenwände sich rund zehn Zentimeter verschoben und wie aufwändig es war, diesen Schaden wieder zu beheben.