Marbach-Rielingshausen Großes Interesse an Hilfe für Flüchtlinge

Diese Aussage konnte Christian Buschhaus vom Marbacher Asylkreis (AK) nur unterstreichen. „Das wirklich Wichtige ist, dass die Leute sich nicht abgelehnt fühlen, sondern den Eindruck gewinnen, dass sich zumindest die meisten mit ihnen auseinander setzen wollen“, betonte er. Er sicherte den Rielingshäusern bei der Aufgabe auch den Beistand des Asylkreises zu. „Wir sagen nicht: Das geht uns nichts an.“ Die Helfer des AK seien aber in der Kernstadt ausgelastet. Er hoffe deshalb, dass sich im Stadtteil eine eigene Gruppe herausbildet. Das habe verschiedene Vorteile. So hätten die Rielingshäuser direkt Kontakt zu den Flüchtlingen, seien zudem am besten mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut.

Wie viel Energie man in die Aufgabe stecken will, bleibe jedem selbst überlassen, erklärte Dr. Ingeborg Elsäßer vom AK. „Das ist ihre Entscheidung, wie viel sie machen wollen oder können“, hob sie hervor. Was jeweils an Hilfestellungen anfällt, lasse sich gar nicht genau sagen. „Das entwickelt sich mit der Zeit.“ Die einen nähmen die Unterstützung in größerem Maße, die anderen selten in Anspruch. Manche wollten auch gar keine Hilfe.

Allen Flüchtlinge, die in Rielingshausen erwartet werden, sei gemein, dass sie sich hier etwas aufbauen wollen, versicherte Slimane Arroudj. Schließlich handele es sich um Menschen mit Bleiberecht und damit einer Perspektive. „Sie haben eine Pflicht, an Integrationskursen teilzunehmen“, betonte er. Zudem lebten die Frauen, Kinder und Männer schon seit einiger Zeit im Land, seien folglich mit den Gepflogenheiten vertraut, sagte Cornelia Keiper. Der Mix werde ähnlich wie in der Kernstadt, kündigte Slimane Arroudj an. „Es wird eine Mischung aus Familien und alleinstehenden Männern sein“, erläuterte er. Wer sich wie um die Geflüchteten kümmert, wird voraussichtlich in der nächsten Woche feststehen, wenn die Fragebogen ausgewertet sein sollen.