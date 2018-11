Am Dienstag wurden die Belagsarbeiten beendet. Eine zwölf Zentimeter dicke Asphalttragschicht sowie eine vier Zentimeter breite Deckschicht wurden innerhalb von ein paar Tagen aufgetragen, berichtet Asphaltbauleiter Ralph Böhringer von der Firma Lukas Gläser aus Aspach. „Die Tragschicht von zwölf Zentimetern wurde in zweieinhalb Tagen aufgetragen, es waren 4500 Tonnen an Material nötig. Für die Deckschicht mit 1500 Tonnen betrug der Zeitaufwand eineinhalb Tage“, erklärt er. Zeitgleich – während der Straßenfertiger sich Zentimeter für Zentimeter nach vorne bewegt – verdichten die insgesamt vier Tandemwalzen die einzelnen Schichten immer wieder und tragen den Splitt auf, damit die Fahrbahn eine Griffigkeit besitzt.