Marbach-Rielingshausen Auf den Umbau der Kelter wird angestoßen

Ziel all dessen ist letztlich, größere Veranstaltungen im Mittelteil zu ermöglichen. Mehr als vier oder fünf sollen es aus Gründen des Anwohnerschutzes aber nicht werden. Lothar Sondermeyer von der SPD hält es allerdings für zu kurz gedacht, wenn man die Investition von mehr als 200 000 Euro den maximal fünf Events pro Jahr einfach entgegensetzt und damit das Kosten-Nutzen-Verhältnis anzweifelt. Zum einen würde das Gebäude ja verfallen, wenn man kein Geld in den Erhalt steckt und es nicht mit Leben gefüllt wird. Zum anderen gebe es eine ganze Palette von Nutzern der Kelter wie die Landfrauen, den Frauenclub oder den Museumsverein. Darüber hinaus erhalte das Gebäude endlich einen barrierefreien Zugang und behindertengerechte Toiletten. „Und die Vereine, die das nutzen, sind letztlich auch für die Bürger da“, erklärte Lothar Sondermeyer. „Wir wollen in dem Zusammenhang auch das Kelterstüble auf Vordermann bringen“, ergänzte Jan Trost. Es solle gestrichen werden. Zudem solle die nicht mehr zeitgemäße Beleuchtung verbessert werden. „Es wird sehr gut genutzt und soll auch was hermachen“, betonte er. Davon abgesehen sei die Kelter neben dem Rathaus für ihn das ortsbildprägende Gebäude in Rielingshausen.

Weil die Kelter nicht nur ihm am Herzen liegt, soll die Wiedereröffnung auch gebührend gefeiert werden. Allerdings erst im nächsten Jahr, wie der Ortsvorsteher Eberhard Ruoff ankündigte. Dann werde zugleich auf ein Doppeljubiläum angestoßen. So bestehe die Kelter seit 300 Jahren. Außerdem sei es 25 Jahre her, dass das Gebäude erstmals saniert wurde. „Das wollen wir zusammenfassen“, sagte Ruoff. „Das wäre eine runde Sache mit dem Fest im nächsten Jahr“, meinte der Bürgermeister.

Bis dahin wird auch längst wieder Leben in die Räumlichkeiten eingekehrt sein. Im Juli, spätestens aber im August dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, kündigte Jan Trost an.