Marbach Radweg auf Gleisen bleibt vorerst eine Vision

„Die Argumente leuchten ein“, meinte Hendrik Lüdke von Puls. Der Wegfall des Gleises würde auch den ÖPNV schwächen, weil dann aus Sicherheitserwägungen keine zwei Bahnen gleichzeitig in den Marbacher Bahnhof einfahren dürften. Das beschwöre Wartezeiten herauf.

Martin Mistele von den Freien Wählern befürwortete es indes, in der Sache nicht klein beizugeben. Man müsse natürlich ein dickes Brett bohren. Ihm gefalle aber die Idee, die Region einzuspannen. „Der Stein ist noch nicht unwiederbringlich ganz unten“, warb auch Dieter Zagel dafür, den Fall nicht zu den Akten zu legen.

Der Anstoß, den Verband aus Stuttgart als Unterstützer zu gewinnen und in der Angelegenheit nicht locker zu lassen, kam von Jochen Biesinger von der CDU. Der Bahn-Kenner konnte zwar nicht an der Sitzung teilnehmen, hatte sich am Vorabend aber per Mail an die Ausschussmitglieder in die Diskussion eingeklinkt. Biesinger hatte sich bei Experten erkundigt, die ihm versicherten, dass die Restriktionen der Bahn keine K.o.-Kriterien sein müssten. Das Gleis am Bahnsteig 2 werde ja immer nur dann genutzt, „wenn im Bahnhof Marbach eine Zugkreuzung stattfindet“. Somit treffe eine einfahrende Bahn hier immer auf ein „rotes, Halt zeigendes Signal. Somit geht es nur noch um die Höhe der Einfahrgeschwindigkeit und deren Überwachung: Diese müsste gegenüber heute wahrscheinlich reduziert und technisch – durch Magnete, welche den Zug bei zu hoher Geschwindigkeit zwangsbremsen – überwacht werden“, erklärt Biesinger. Dann könnte auf den Durchrutschweg verzichtet werden. Das wäre auch kein Präzedenzfall, wie der CDU-Mann auf Nachfrage betont. Im Bahnhof Renningen sei ein solches System bereits etabliert. Kosten würde das offenbar auch nicht die Welt, sondern laut Biesinger einen niedrigen fünfstelligen Betrag. „Ein Bahnvertreter hat bestätigt, dass das wohl funktionieren könnte, aber durchaus auch mit Einschränkungen bei der Bahn verbunden sei“, sagte Andreas Seiberling in der Sitzung. Und das Problem mit den Wartungszügen bestehe weiter.