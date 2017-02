Marbach Postfiliale eröffnet in der Güntterstraße 5

Marbach - Um Punkt 8.30 Uhr geht das Rollgitter hoch und Adriane Haußmann öffnet die Türe zu ihrer neuen Marbacher Postfiliale. Am gestrigen Mittwoch hat sie in den Räumlichkeiten der Güntterstraße 5 eröffnet. Einen guten Monat lang mussten sich die Marbacher in Geduld üben, denn die ehemalige Postfiliale schräg gegenüber, in der Güntterstraße 16, hatte am 24. Dezember letztmals geöffnet (wir berichteten).