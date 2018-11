Marbach Polizei fahndet nach Einbrechern

Bei der Aktion seien dieses Mal die Kollegen vom Revier in Marbach mit 25 Beamten im Einsatz gewesen. Sie hätten zwischen 14.30 und 20 Uhr Kontrollpunkte in der Schillerstadt selbst, aber auch in Pleidelsheim, Freiberg, Erdmannhausen und Affalterbach eingerichtet. In der Apfelbachgemeinde nahmen die Beamten beispielsweise auf Höhe der Feuerwehr stichprobenartig Autofahrer unter die Lupe. Hier und an den anderen Überprüfungsstellen sei unter anderem untersucht worden, ob in den Wagen einbruchstypische Gegenstände verstaut waren. „Es war aber kein Fahndungstreffer dabei“, sagt Widenhorn. Das sei allerdings auch nicht ungewöhnlich und nicht jedes Mal zu erwarten.