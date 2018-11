Marbach Parkhaus wird saniert

Marbach - Das Parkhaus Göckelhof liegt recht unscheinbar in der Marbacher Altstadt zwischen Marbacher Tafel und Tobias-Mayer-Museum. 40 Jahre ist das Parkhaus alt, das 22 Autos Platz bietet. Und der Zustand des mit einem Mehrfamilienhaus überbauten Parkhauses macht deutlich, dass es nicht mehr zu den jüngsten gehört. Über die Jahre haben sich durch den Einsatz von Streusalz erhebliche Schäden gebildet. „Bislang wurden die Probleme immer nur ausgebessert. Damit kommen wir jetzt nicht mehr weiter“, sagt Gerhard Heim, Erster Beigeordneter Marbachs. Deshalb wird das Problem beim Schopfe gepackt: Am Donnerstag stimmte der Gemeinderats-Ausschuss für Umwelt und Technik einstimmig zu, dass das Parkhaus für 180 000 Euro saniert wird. „Für 22 Stellplätze ist das ein hoher Betrag. Es führt aber kein Weg dran vorbei“, so Heim.