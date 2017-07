Marbach Neue Kritik an Radweg wegen Sturzgefahr

Marbach - Es dürfte nicht viele Radwege im Land geben, die so oft in den Schlagzeilen stehen wie die neue Trasse zwischen dem Marbacher Gewerbegebiet und der Häldenmühle. Wiederholte Verzögerungen beim Bau, Vandalismus an der Strecke und mehrfache Stürze bei den alten Industriegleisen im Energie- und Technologiepark lieferten regelmäßig frischen Gesprächsstoff. Wobei die Diskussion um die Schiene noch hochaktuell ist und nun weiter befeuert wird. Wolfgang Stiefel ärgert sich, dass „die Stadt nichts dagegen gemacht hat“. Dabei sei die Situation schon lange bekannt. Der Kleinbottwarer fordert, dass die Gleise entweder komplett ausgebaut oder zumindest mit Gummi ausgekleidet werden, damit der Gefahrenherd ein für allemal beseitigt ist. Wolfgang Stiefel betont, dass er diese Meinung keinesfalls exklusiv habe, sondern auch Personen so denken, die richtig tief in der Materie drinstecken.