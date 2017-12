Marbach Musikalisches Weihnachtsgeschenk

Zu den von Schönherr verwendeten unterschiedlichen Stilmitteln zählt auch der wechselnde Sprachgebrauch für die Texte, die auf Latein und Englisch gesungen werden. Grandios auch die deutliche Dramatisierung der Aussagen, dass die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Niedrigen erhoben, die Hungernden mit Gütern gefüllt werden, während Reiche mit leeren Händen ausgehen. Eindrucksvoll war dabei der optische Versuch einer szenischen Darstellung. Musikalisch ganz grandios gelang der Schluss mit dem lange nachklingenden vielstimmigen „Amen“.

Eingeleitet wurde das Konzert mit drei Intraden für Bläser von Johann Pezelius, die Bläser von der Orgelempore glanzvoll intonierten – quasi als Vorspiel für das „Concerto grosso g-moll“ von Arcangelo Corelli, das durch seinen Pastoral-Satz Nr. 6 „fatto per la notte di Natale“ als „Weihnachtskonzert“ bekannt wurde. Unter Leitung von Cordula Kaleschke musizierten das Orchester mit dem integrierten Kammerorchester und den Violin-Solistinnen Johanna Kaleschke und Kathrin Hermann sowie Zoe Münsberg am Violoncello. Das solistische „Concertino“ stellt Corelli dem Tutti des Orchesters gegenüber, aus dem heraus es sich auch verselbständigt. Die Pastorale im wiegenden Siziliano-Rhythmus verkörpert dabei in besonderem Maße die weihnachtliche Stimmung.

Gastbeiträge von acht Sängerinnen der deutschen Schmidt-Schule in Jerusalem ergaben am Dienstag eine Ergänzung für das FSG-Weihnachtskonzert. Am Ende einer Reise durch Deutschland wurde ihr Auftritt ins Programm eingeschoben, das sie mit Weihnachtsliedern als besondere klangliche Farbtupfer ergänzten und zum Ende mit Liedern vom Frieden auf die Lage in Israel aufmerksam machten. Auf eine besondere Situation am FSG machte der Schulleiter mit dem Hinweis auf die Vielfalt der Lehrkräfte im Musikbereich aufmerksam. Der frenetische Beifall galt nicht zuletzt auch allen mitwirkenden Schülern für ihr diszipliniertes Verhalten, das eine solche mustergültige Veranstaltung überhaupt erst möglich macht.