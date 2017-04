Marbach „Mauern nicht auf-, sondern Barrieren abbauen“

Marbach - So richtig glauben mag man es ja nicht, dass der Geburtstag von Marbachs Alt-Bürgermeister Herbert Pötzsch am Donnerstag bereits sein Siebzigster war. Doch „die Zeit läuft – und wir laufen mit“, begrüßte sein Amtsnachfolger Jan Trost mit dem passenden Zitat von Wilhelm Busch die Gäste bei einem feierlichen Stehempfang im Rathaus. Und die langjährigen Weggefährten von Herbert Pötzsch liefen an diesem Abend nicht nur mit – sie gratulierten dem Jubilar auch auf vielfältige Weise und schenkten ihm einen würdigen Abend in geselliger Runde.