Marbach Marbacher sporteln auf der Schillerhöhe

Dabei war jede Altersklasse und jeder Fitnessstand vertreten – und genau so soll es auch sein, so Christine König. „Es gibt für jede Übung verschiedene Levels“, erklärt sie, während sie am Schiller-Denkmal die Stationen des Zirkel-Trainings vormacht: „Jeder übt in seinem Tempo und Können.“ Denn ein Hampelmann geht auch flotter und die Plank ist mit aufgesetztem Knie leichter: „Und wer nach einem Durchgang noch Kraft hat, steigert zwischendrin.“