Marbach Lernen, wie man was sagt

Marbach - Es ist leichter, den Mund zu halten als eine Rede“, hat es der Komiker Heinz Erhardt einst auf den Punkt gebracht. Zehn Teilnehmer am Rhetorik-Workshop an der Anne-Frank-Realschule sind nun aber fit darin, vor Publikum zu sprechen. Denn die Trainerin Cornelia Ohst hat ihnen nicht nur beigebracht, wie eine Rede aufgebaut sein sollte, um das Publikum zu fesseln, sondern auch einiges über Körpersprache und Auftreten im Allgemeinen verraten. Was sie an den drei Schulungsnachmittagen gelernt haben, stellten die acht Schülerinnen und zwei Schüler am Freitagabend vor Klassenkameraden, Eltern und Mitgliedern des Rotary-Clubs Backnang-Marbach unter Beweis. Letztere machen es dank ihrer finanziellen Unterstützung überhaupt erst möglich, dass das Ganze stattfinden kann.