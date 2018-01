Marbach In 24 Jahren ganz unversifft und in Würde gereift

Mittlerweile können Die Siffer mit einem ordentlichen Repertoire aufwarten. Auch an verrückten Anekdoten mangelt es den Musikern nicht. Bei älteren Stücken tauschten Wolfram Berner und Christoph Neumeyer stellenweise kurzerhand die Instrumente. „Da wir am Anfang zu viert waren und ich auch eine Gitarre hatte, mussten wir uns dann einfach entscheiden wer was macht“, erklärt Berner, mittlerweile am Bass. Aktiv sind die drei Punkrocker noch immer, neben Beruf und Familie nehmen sie nicht nur neue Alben auf, sondern spielen bis zu 20 Gigs im Jahr. „Es ging uns von Anfang an um den Spaß und das ist noch immer so“, so Berner. Diesen Spaß sieht man auch auf der Bühne, denn Die Siffer lassen in Sachen Performance nichts anbrennen. Routiniert und immer mit einem lockeren Spruch auf Lager, spielten sich die drei auch am Freitagabend durch knappe zwei Stunden Live-Auftritt. Am Ende gab es, wie es sich für eine zünftige Plattentaufe gehört, auch noch eine Party.