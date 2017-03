Marbach/Handball Doppeltes Derby in der Hardtwaldhalle

Marbach - Gleich zweimal heißt es heute Abend HSG gegen HG in der Rielingshäuser Hardtwaldhalle. Den Start machen um 18 Uhr die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Marbach/Rielingshausen gegen die HG Steinheim-Kleinbottwar. Die HSG-Frauen sind derzeit Tabellenletzter, die HG hingegen liegt auf Rang drei, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde, da Spitzenreiter HB Ludwigsburg II nicht aufsteigen darf. Die Favoritenrolle ist damit also klar verteilt, doch HG-Coach Klaus Bender warnt, nicht zuletzt vor der „Tennishalle“, in der gespielt wird: „Auf dem stumpfen Boden dort haben sich schon mehrere unserer Spielerinnen im Laufe der Jahre schwer verletzt. Aber wir wollen da gar nicht groß drüber nachdenken, sonst passiert es erst recht.“