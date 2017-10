Marbach/Handball Bundesligisten begeistern vor ausverkauftem Haus

Die Erwartungen der Handball-Fans wurden nicht enttäuscht. Sie sahen ein temporeiches, faires Spiel, in dem der 13. der Bundesliga die erste Halbzeit bestimmte. Nachdem die Bietigheimer das Ergebnis in den Anfangsminuten noch ausgeglichen gestalten konnten, zog der TVB Mitte der ersten Hälfte davon und führte zur Pause klar mit 23:12. Besonders Sascha Pfattheicher und Florian Burmeister waren für den Favoriten erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel agierte der Zweitligist dann defensiv deutlich sicherer. BBM-Keeper Jürgen Müller zeigte mehrere gute Paraden. Die Bittenfelder waren mit ihren Angriffsbemühungen deutlich seltener erfolgreich als vor der Pause: Ganze elf Tore erzielte der Bundesligist in der zweiten Halbzeit. In der Schlussphase verließ Müller mehrfach sein Tor, um seine Mitspieler im Angriff zu unterstützen. Tempogegenstöße schlossen die Bietigheimer regelmäßig erfolgreich ab, sodass sie das Ergebnis deutlich enger gestalteten als es nach den ersten 30 Minuten zu erwarten war. Als die SG BBM drei Minuten vor Schluss einen Siebenmeter zugesprochen bekamen, wechselte der TVB Weltmeister „Jogi“ Bitter ein. Den Treffer der Bietigheimer konnte er zwar nicht verhindern, für seinen Kurz-Einsatz feierten ihn die Handball-Fans auf der voll besetzten Tribüne trotzdem. Am Ende stand ein 34:28 für den Bundesligisten auf der Anzeigetafel.„Für uns war das eine schöne Abwechslung zum Ligaalltag“, meinte Bietigheims Trainer Hartmut Mayerhoffer. „Die erste Halbzeit haben wir verschlafen. In der zweiten Halbzeit haben wir aber eine sehr starke Leistung gezeigt. Defensiv habe ich da einige Varianten ausprobiert“, so Mayerhoffer.

Bei der HSG Marbach-Rielingshausen war man zurecht stolz darauf, dass das Handball-Highlight so gut angenommen wurde. Nach dem „Tag des Handballs“ im Juni und dem Spiel am Freitag steht noch die Jubiläumsfeier am 11. November auf dem Festprogramm. In der Gemeindehalle in Rielingshausen feiert die HSG dann ein weiteres Mal ihr 25-jähriges Bestehen. „Das Spiel Bittenfeld gegen Bietigheim war aber sicher der Höhepunkt dieses Jahres. Beide Mannschaften sind hohes Tempo gegangen und haben technisch hochklassigen Handball gezeigt“, fand Markus Esslinger.