Marbach Haltestelle entfällt, Zug wird geteilt

Der Halt in Feuerbach entfällt seit heute Nacht, 28. Oktober um 1.20 Uhr, bis zum Donnerstag, 2. November um 4.50 Uhr, in beide Richtungen. Zwischen Feuerbach und Zuffenhausen fahren Ersatzbusse. Die Busse halten in Zuffenhausen am ZOB und in Feuerbach am Bahnhof. Fahrräder können dabei nicht mitgenommen werden. Feuerbach kann in/aus Richtung Stuttgart nur mit der Stadtbahnlinie U6 und in/aus Richtung Bad Cannstatt mit der Stadtbahnlinie U13 erreicht werden. In Zuffenhausen halten die Linien S4 und S5 in Richtung Stuttgart auf Gleis 5, in Richtung Ludwigsburg auf Gleis 6 und in Kornwestheim in Richtung Ludwigsburg auf Gleis 5.

Die Linie S4 wird zudem am Montag, 30. Oktober, in der Schillerstadt geteilt und fährt nur zwischen Schwabstraße und Marbach sowie zwischen Marbach und Backnang. Für Reisende ist in Marbach ein Umstieg erforderlich.