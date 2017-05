Eine günstige Gelegenheit hat sich ein Dieb sich in der Nacht zum Donnerstag im Stollenäckerweg in Marbach zunutze gemacht. Er entwendete Golfschläger im Wert mehrerer hundert Euro. Der Täter pirschte sich nach Angaben der Polizei an eine offen stehende Garage heran und ließ aus dem einsehbaren Kofferraum eines Opel ein Golfbag mitgehen, das einige Schläger enthielt. Vermutlich war das Auto nicht verschlossen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/90 00, in Verbindung zu setzen.