Marbach Fußgängerzone wird zur Dauerbaustelle

Das Ergebnis wird auch die Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg brennend interessieren. Das Unternehmen will seine Wohnungen in dem Quartier rund um die Haffner-, die J.-G.-Fischer- und die Auerbachstraße abreißen und neu errichten lassen – und die Häuser dann ans Nahwärmenetz andocken. Ähnliche Überlegungen gibt es für ein größeres Bauvorhaben in der Haffnerstraße 16.

Vor dem Spatenstich müssten die jeweiligen Bauherren aber wissen, welcher Betreiber wann mit welchem Programm an den Start geht, sagt Jan Trost. Informationen, die darüber hinaus für jene Bürger wichtig sind, die ihre Immobilien in der Altstadt an das neue System anschließen wollen, dessen Heizzentrale im Schulzentrum untergebracht sein wird.

Die Rohre können allerdings nicht vor 2020 verlegt werden. Dann sollen nämlich laut Jan Trost die Bagger anrücken, um die Umgestaltung der Fußgängerzone in Angriff zu nehmen. Der Belag wird dabei auch aufgerissen, sodass es sich anbietet, erst zu diesem Zeitpunkt die Leitungen für die Nahwärme zu verlegen. Angestrebt werde, neben dem Pfundhaus unter anderem das Rathaus und das Gebäude Marktstraße 25 mit dem Stadtinfoladen an den Heizverbund anzuschließen.

Das Thema Nahwärmenetz werde auch bei den Planungen für die Umgestaltung der Marbacher Fußgängerzone mitberücksichtigt, betont Jan Trost. Die Studie soll in Auftrag gegeben werden, sobald die Ergebnisse zum Innenstadtkonzept vorliegen. Letzteres soll Anfang des nächsten Jahres der Fall sein. Das Innenstadtkonzept beschäftige sich mit der Frage, wo am besten was in der Altstadt angesiedelt sein sollte, erläutert der Bürgermeister. Auf der Basis könne das Gestaltungsprogramm entworfen werden.