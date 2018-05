Marbach/Fußball Zusätzlich motiviert nach Riexingen

„Auf der anderen Seite“, so fährt Andreas Wick fort, „hat sich an unserer Situation eigentlich nichts geändert: Wir sind nach wie vor davon abhängig, dass die anderen Mannschaften patzen. Wir können nur unsere Hausaufgaben erledigen, indem wir unsere Spiele gewinnen. Und dann schauen wir weiter. Das haben wir uns bereits vor Wochen für den Rest der Saison vorgenommen.“ Die Aufgabe beim Tabellenzwölften in Riexingen ist dabei nur auf dem Papier eine eher leichte. Die SGM hat zwar nach Schlusslicht TSV Grünbühl die zweitschlechteste Defensive der Liga und sollte für die bislang torhungrigste Mannschaft der Saison daher ein vermeintlich gefundenes Fressen sein. So gab es auch in der Hinrunde in Marbach ein deutliches 5:1. Doch haben die Riexinger sage und schreibe 50 ihrer 68 Gegentore auswärts kassiert und dementsprechend erst 18 zu Hause. „Ich kenne den Platz in Riexingen selbst nicht. Aber ich habe von vielen Seiten gehört, dass er nicht besonders gut und daher nicht einfach zu spielen ist. Doch so etwas ist dann auch eine Frage der richtigen Einstellung“, stellt Andreas Wick klar.