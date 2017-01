Marbach

– Die Bezirksliga-Fußballer des FC Marbach sind am Sonntag in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet. Bei strahlend blauem Himmel, aber schneebedecktem Platz und eisigen Temperaturen bat Trainer Christian Seeber seine Spieler zur ersten gemeinsamen Einheit des neuen Jahres. Der FC belegt in der Bezirksliga-Tabelle aktuell den zweiten Platz, der zur Aufstiegs-Relegation berechtigen würde. Im Kader gab es während der Winterpause keine Veränderungen. (lau) Foto:avanti