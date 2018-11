Marbach/Fußball „So selten habe ich wohl noch nie gewonnen“

Was außerdem im bisherigen Saisonverlauf noch erschwerend hinzukomme: „Wir haben ja kaum einmal zwei Spiele am Stück mit der gleichen Mannschaft spielen können. Da sind mal Leute wegen Verletzungen ausgefallen. Und dreimal hat sich Baldino Oliveri schon eine gelb-rote Karte eingehandelt und war dann im nächsten Spiel gesperrt. Da ist es natürlich kaum möglich, das Maximum aus dem Kader herauszuholen.“ Doch bei allen Problemen sieht Pierre Fees auch Fortschritte. „Es wird definitiv besser, auch wenn sich das in den Ergebnissen noch nicht so bemerkbar macht.“

Die Stimmung in der Mannschaft ist in den Augen von Pierre Fees in Ordnung. „Lange Zeit war sie mir sogar zu gut. Da kam immer wieder mal ein Scherz zu viel im Training. Mittlerweile aber hat nun auch der Letzte begriffen, wie ernst die Lage ist. Wir arbeiten jetzt konzentrierter. Was den Teamspirit betrifft, so habe ich schon in Mannschaften gespielt, in denen das besser war. Ein eingeschworener Haufen sind wir nicht. Aber wir sind auch keine zerstrittene Mannschaft. Das ist schon okay“, findet Fees, für den aber eines klar ist: „Wir brauchen definitiv Verstärkungen! So viele müssen das gar nicht sein. Wenn man auf zwei, drei Positionen Leute hat, die uns wirklich weiterbringen, dann könnte das schon reichen.“ Als einer der älteren und einer der Führungsspieler spreche er natürlich ständig mit den zuständigen Personen, um hier vielleicht mithelfen zu können. „Andererseits wissen wir ja alle, wie schwer es ist, in der Winterpause einen Wechsel über die Bühne zu bringen. Zumal wir in unserer derzeitigen Situation natürlich nicht die attraktivste Adresse sind. Aber ich glaube dennoch, dass es möglich ist. Insbesondere unter ehemaligen FC-Spielern könnte es einige geben, denen der Verein noch am Herzen liegt und die uns helfen möchten“, hofft Pierre Fees.

Bis dahin muss der aktuelle Kader versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen, damit die Situation nicht schon aussichtslos wird. Ein Sieg morgen Nachmittag gegen den TV Aldingen wäre dabei natürlich enorm wichtig, könnten die Schillerstädter den Rückstand auf den Konkurrenten dadurch doch von fünf auf zwei Punkte verkürzen. „Wir brauchen schon seit Wochen einen Sieg“, ist sich Niko Koutroubis über den Ernst der Lage im Klaren. Dem FC könnte entgegenkommen, dass der TV Aldingen die einzige Mannschaft der Liga ist, die noch mehr Gegentore kassiert hat als man selbst. Zudem hat Koutroubis Alexander Schwarzenberger und Eldin Arifi aus der zweiten Mannschaft in den Kader geholt. Arifi wäre eine Option für den Sturm, „Schwarzenberger ist ein Stratege“, so Koutroubis. Er könnte umso wichtiger werden, falls Kordian Zieba ausfällt. „Kordi hat Adduktorenprobleme, deshalb mussten wir ihn vergangenen Sonntag auswechseln. Sollte er ausfallen, wäre das natürlich sehr bitter für uns“, fürchtet der FC-Coach um seinen Kapitän. Außerdem hat Keeper Armando Mora weiterhin Ellbogenprobleme, wird aber vermutlich trotzdem spielen können. Immerhin kehrt Baldino Oliveri nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder in die Mannschaft zurück.