Marbach/Fußball Mit dünnem Kader zum Tabellenletzten

Der in dieser Saison bislang treffsicherste Schillerstädter wird in Merklingen jedoch nicht dabei sein: Nesreddine Kenniche hatte sich im Pokalspiel verletzt. „Es ist zum Glück nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. An meiner Schulterplatte hat sich ein Muskel verspannt. Ich werde ein bis zwei Wochen ausfallen“, erklärt der Stürmer. „Er ist leider nicht der einzige, der fehlen wird“, sagt Christian Seeber. Neben Dominik Gallert, der an der Schulter operiert wurde und diese Saison nicht mehr spielen wird, ist auch Pierre Fees weiterhin außer Gefecht. Bei Philipp Bez (Sprunggelenk) und Timo Binder (Oberschenkel) ist ein Einsatz eher unwahrscheinlich. Nicola de Pilla und Kordian Zieba sind leicht erkältet, hinter beiden steht noch ein Fragezeichen. Und Pawel Dregan fehlt aus beruflichen Gründen. Immerhin ist Luca Heinrich wieder im Kader, „er hat allerdings noch nicht wieder mittrainiert“, sagt Seeber, der froh ist, dass er mit Marco Caniglia, der im Pokal seinen ersten Einsatz für den FC hatte, zumindest eine weitere Alternative auf der Bank hat. „Aber egal wie dünn der Kader ist, beim Letzten wollen wir natürlich drei Punkte holen“, stellt Seeber klar. Zumal sich ja der Tabellendritte Germania Bietigheim und Spitzenreiter SV Kornwestheim im direkten Duell gegenüberstehen. Im besten Fall könnte der FC sogar wieder auf Platz eins klettern.