Marbach - Wirft man einen Blick auf die aktuelle Bezirksliga-Tabelle, dann könnte man meinen, da kommt am heutigen Samstag (15 Uhr) ein normales Mittelfeldteam auf den FC Marbach zu. Denn der TSV Eltingen rangiert nach elf Spieltagen mit 14 Punkten auf Rang neun. „Dem ist aber nicht so. Wir werden uns dort strecken müssen, um was zu holen“, sagt FC-Trainer Chris Seeber vor der Auswärtspartie des Tabellenzweiten. Zum einen, weil Eltingen ordentlich Qualität in seinen Reihen hat, und zum anderen, weil sein Team „brutal dezimiert“ ist, wie er sagt. „Eltingen hat eine junge und schnelle Mannschaft, die fußballerisch gut ist und ein Top-Pressing spielt“, weiß der Marbacher Trainer. „Sie waren vergangene Saison das beste Rückrunden-Team der Liga. Das sagt schon alles“, meint er. Aufpassen müsse man vor allem auf Stürmer Patrik Hofmann, der in dieser Saison bereits siebenmal getroffen hat. „Außerdem haben sie mit Marco Seufert einen guten Mann auf der linken Außenbahn, der immer Gefahr ausstrahlt“, hat Seeber beobachtet. Im Mittelfeld agiere mit Dominic Schilling ein erfahrener Mann, der das ansonsten junge Team gut führt. Dieses zeige zudem stets schönen Offensiv-Fußball. „Das ist keine Mannschaft, die sich hinten rein stellt und abwartet. Sie wollen Spaß haben und Gas geben“, sagt Chris Seeber, der mit seinem Team einen ähnlichen Stil fährt. „Ich denke das wird ein schnelles Spiel mit vielen Offensivszenen.“ Sein Ziel? „Am Ende ein Tor mehr schießen als Eltingen“, so Seeber.Personell ist die Lage beim Tabellenzweiten jedoch etwas angespannt. Emanuel di Natale hat sich unter der Woche im Pokalspiel am Oberschenkel verletzt und wird ausfallen. Außerdem fehlen Chris Benz (ebenfalls verletzt) und Marco Djurdjevic (krank) sowie die bereits seit längerer Zeit verletzten Luca Heinrich, Maximilian Jonas und Dennis Wendler. „Steffen Leibold hat zudem Knieprobleme. Da wissen wir noch nicht, ob es geht. Und Julian Harnoß hat nach seinem Bänderriss erst wieder leicht begonnen. Da könnte es aber vielleicht etwas mit einem Kurzeinsatz werden“, sagt Chris Seeber und fügt an: „Wir werden das schon hinkriegen. Sollten Steffen Leibold und Julian Harnoß gar nicht können, dann schauen wir, ob wir noch jemanden aus der Zweiten mitnehmen können.“ Ob dann mit oder ohne sie – das Ziel sind ganz klar drei Punkte.