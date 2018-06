Marbach/Fußball FC Marbach will einen positiven Heimspiel-Abschluss

Zu Gast auf dem Kunstrasen hat das Team um 15 Uhr den TSV Flacht, für den an diesem Wochenende rein rechnerisch die letzte Chance besteht, überhaupt nochmal in den Kampf um den Abstiegs-Relegationsplatz einzugreifen. Denn aktuell hat der Tabellen-15. fünf Punkte Rückstand auf den TSV Eltingen, der den Relegationsplatz innehat. Heißt: Bei einem Sieg der Eltinger ist der Abstieg besiegelt. Bei einer Niederlage der Eltinger und einem zeitgleichen Sieg der Flachter könnten diese weiter hoffen. „Sie werden demnach hoch motiviert sein, denn absteigen will keiner. Und sie wissen, dass es das war, wenn sie bei uns keine Punkte holen. Es ist deren allerletzte Chance“, hebt Andreas Wick die Brisanz der Partie für die Gäste heraus. Interessant wird das Duell zudem, da die Flachter von Christian Seeber, dem Ex-Coach der Marbacher, trainiert werden. „Das ist immer etwas Besonderes, wenn da auf einmal der ehemalige Trainer an der Seitenlinie steht“, so der aktuelle Coach des FC.