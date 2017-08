Marbach/Fußball FC Marbach und SGV Freiberg wollen in Runde zwei

„Die spielen meines Wissens in einer anderen Bezirksliga. Das ist aber auch schon alles, was ich über die Mannschaft weiß“, sagt Haiko Eggert schmunzelnd. Genauer gesagt kommt das Team des SSV Gaisbach aus der Bezirksliga Hohenlohe. In der abgelaufenen Runde wurde es dort Dritter. Qualifiziert für den wfv-Pokal hat sich die Mannschaft durch seinen 8:7-Erfolg gegen den SV Wachbach im Bezirkspokal. Bange ob des Sieges in eben diesem Wettbewerb ist dem Marbacher Co-Trainer, der wegen des im Urlaub weilenden Chris Seeber am Samstag alleine an der Seitenlinie stehen wird, aber nicht.

„Wir wissen, was wir können. Wir haben eine gute Truppe zusammen und fahren da hin, um zu gewinnen. Ich rechne uns gute Chancen aus, auch wenn ich nicht weiß, was auf uns zukommen wird.“ Personell sei man in der neuen Saison auf jeden Fall besser aufgestellt als in der abgelaufenen, was am Samstag gleich schon einmal gut tut. Denn: Einige Akteure fehlen beim FC Marbach. Muhammet Kodal ist einer von ihnen. Der Stürmer hat Rückenprobleme. Im Urlaub weilen derweil einige andere: Emanuele di Natale, Marco Djurdjevic, Pierre Fees, Sebastian Feilner, Rinor Hoxhaj, Konrad Laing, Björn Rewitzer, Dominik Weinzierl und Ismail Yildirim. Im Gegenzug stößt nur Luca Heinrich nach seinem Urlaub zum Team. Ob Mittelfeldspieler Felix Parr, ein Neuzugang, der bislang noch nicht bekannt war, dabei ist, ist noch unklar. Die Freigabe von seinem alten Verein wäre auf jeden Fall da. „Felix hat in Bayreuth studiert und ist jetzt wieder in Marbach. Er war vor vier, fünf Jahren schon einmal beim FC“, berichtet Haiko Eggert, der alles daran setzen möchte, um einen positiven Einstand als Co-Trainer feiern zu können. Sollten die Schillerstädter gewinnen, würde es übrigens direkt nächste Woche Samstag, am 12. August, weitergehen.