Marbach/Fußball FC Marbach II braucht einen neuen Trainer

„Ich habe in Poppenweiler die Chance, als Cheftrainer zu arbeiten, das ist für mich ein Schritt nach vorne. Zudem ist es auch besser bezahlt“, begründet José Carneiro seinen Schritt. „Das ist eine Entscheidung für Poppenweiler, aber nicht gegen den FC Marbach. Der Mannschaft habe ich das persönlich gesagt und sie hat Verständnis gezeigt“, ergänzt der 40-Jährige. Mit José Carneiro werden auch drei Spieler aus der FC-Zweiten zum SV Poppenweiler wechseln. Diese hatte der Coach aber selbst mitgebracht beziehungsweise sie waren zeitgleich mit ihm zum FC gekommen.

In den vergangenen Wochen haben die FC-Verantwortlichen nun also einen Nachfolger gesucht. „Der wichtigste Punkt ist, dass der neue Trainer es hinbekommt, dass die zweite Mannschaft die Drehscheibe zwischen der ersten und der A-Jugend ist“, betont Sibylle Wieland. So hatten zuletzt Luca Heinrich und Benedikt Schreckenberger über die FC-Zweite den Sprung in das Bezirksliga-Team geschafft. Zum Stand der Suche sagt Wieland: „Wir haben mit mehreren Kandidaten gesprochen und sind zuversichtlich, dass wir zeitnah einen Nachfolger präsentieren können.“